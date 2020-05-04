

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 May, 2020

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى إصدار إعلان دستوري قريبا يؤكد على الثوابت التي جاءت في إعلان قائد الجيش خليفة حفتر والمتمثلة في إلغاء الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه وتفويض السلطة، وتعديل الهيكل التنظيمي للقيادة العامة للقوات المسلحة بعد قبولها للتفويض بحيث يؤكد على محاربة الإرهاب والمليشيات ووحدة ليبيا واستقلالها.

وشدد العباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” على ضرورة أن يستوعب الإعلان الدستوري “آلية إدارة الشأن العام، من قبل هيئة حكم وإدارة (مجلس وزراء مصغر ) بعدد من التكنوقراط بصفة وزراء برئاسة شخصية وطنية قادرة على إدارة الشأن العام بكفاءة ومكافحة الفساد، وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية التي يتم من خلالها تحرير الأراضي الليبية من الإرهاب الذي علق بها نتيجة الهشاشة الأمنية وضعف وفساد المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات غير المشرعن محليا، وتغول المليشيات والتيارات الإسلامية على مفاصل الدولة، وملامح الدستور والتداول السلمي على السلطة والكيفية التي ستكون عليها الدولة المدنية التي ستنتهي إليها المرحلة الانتقالية القائمة على تفويض السلطة، وسلة حقوق وواجبات المواطن، متمنيا الابتعاد عن إعادة تدوير النفايات السياسية وخاصة تلك الوجوه التي ارتبطت بالفساد المالي والإداري” مبينا أن “محاربة الفساد نصف حل الأزمة في ليبيا”.