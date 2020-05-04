«بلدية مصراتة»: دعم «حكومة الوفاق» غير موجود لتنظيف «المدينة»

أكدت بلدية مصراتة، غياب الدعم اللازم لها من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، وقالت في إيجاز صحفي: ” استكمالا للتنسيق الذي تم بين بلدية مصراتة والشركة العامة لخدماته النظافة، بدأت الشركة في توزيع صناديق القمامة على بعض النقاط داخل فروع البلدية، كمرحلة تجريبية أولى”.

أضاف “الإيجاز”: ” البلدية بصدد دعم الشركة بعدد (100) صندوق إضافي خلال الأيام القليلة القادمة، لتعزيز قدرتها بوسط المدينة، ويأتي هذا الدعم من البلدية في غياب الدعم اللازم من وزارة الحكم المحلي”.

وسبق أن قال رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة ومجابهة جائحة فيروس كورونا بمدينة مصراتة، حسين الجمل، إنهم لجؤوا إلى تنظيم حملات تبرع وقبول التبرعات العينية والنقدية، بعد أن وجدوا إن غياب الدولة التي لم تقدم للجنة دينارًا واحدًا حتى من حكومة فائز السراج.

وأضاف في تصريحات لـ«شبكة الرائد» الإخوانية الداعمة للتنظيمات الإرهابية، في وقت سابق، أنه يستغرب من تأخر صرف مخصصات لجنتهم البالغة مليونَيْن و600 ألف دينار، موضحًا أنها إذا تم صرفها، لن تكفي لتلبية الاحتياجات وتسيير الأزمة.