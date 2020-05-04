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البكوش يطالب الوفاق بتوجيه أموالها إلى الجنوب حتى يتحرك أهله ضد حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المحلل السياسي صلاح البكوش، الإثنين، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة، لم تتعامل مع الجنوب بأي جدية في وقت من الأوقات، ولم تشرع في إعادة إعماره.

وأضاف البكوش، أن معاناة أهل الجنوب خلال السنوات الماضية أمن إهمال الوفاق، جعلهم يستقبلون حفتر، مؤكدا أن الرئاسي لديه ما يكفي من الموارد ليعزز موقفه ويدفع من الحالة السيئة التي يعاني منها الجنوب، وسبق أن أنفق ملايين على مجلس القضاء الأعلى، وعليه أن يوجه أموال السفريات وما إلى ذلك إلى الجنوب، حسب تعبيره.

وأشار البكوش إلى أن الصرف المريب على سفارات ليبيا في الخارج والفساد الذي تعيشه، يجب أن يوجه إلى أهل الجنوب، حتى يكون لديهم الحافز للتحرك ضد حفتر، على حد قوله.

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تعليقات

  • ممكن انت تشتري بالفلوس يا بكوش ولكن أهل الجنوب لايمكن ان تشريهم مصراته وهم يعوا ويعلموا من هي مصراته ومن آجل ماذا تسعي مصراته وخاصه سوف يستغبوا أهل الجنوب تحولكم الي اسخياء علي الجنوب وسيقولون وهو حي كان مشتهي بلحه ولما مات وضعوا علي قبره عرجون بلح ألعب غيرها تخطيطكم فاشل اللهم في العماله للاجنبي بيع الذمه ومخالفة نصوص الدين ارضاءا للمستعمر تاريخكم أسود عماله +خيانه + سرقة اموال الدوله + تهريب العمله فشني هي السراكه الفاسده اللي انتم مش شاطرين فيها

    رد

  • لا مستحيل ترخص نفوس أهل الجنوب لدرجة يتم شراءهم من مصراته ممكن انت تشتري بالفلوس يا بكوش ولكن أهل الجنوب لايمكن ان تشريهم مصراته وهم يعوا ويعلموا من هي مصراته ومن آجل ماذا تسعي مصراته وخاصه سوف يستغبوا أهل الجنوب تحولكم الي اسخياء علي الجنوب وسيقولون وهو حي كان مشتهي بلحه ولما مات وضعوا علي قبره عرجون بلح ألعب غيرها تخطيطكم فاشل اللهم في العماله للاجنبي بيع الذمه ومخالفة نصوص الدين ارضاءا للمستعمر تاريخكم أسود عماله +خيانه + سرقة اموال الدوله + تهريب العمله فشني هي السراكه الفاسده اللي انتم مش شاطرين فيها

    رد