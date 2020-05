البكوش يطالب الوفاق بتوجيه أموالها إلى الجنوب حتى يتحرك أهله ضد حفتر

أكد المحلل السياسي صلاح البكوش، الإثنين، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة، لم تتعامل مع الجنوب بأي جدية في وقت من الأوقات، ولم تشرع في إعادة إعماره.

وأضاف البكوش، أن معاناة أهل الجنوب خلال السنوات الماضية أمن إهمال الوفاق، جعلهم يستقبلون حفتر، مؤكدا أن الرئاسي لديه ما يكفي من الموارد ليعزز موقفه ويدفع من الحالة السيئة التي يعاني منها الجنوب، وسبق أن أنفق ملايين على مجلس القضاء الأعلى، وعليه أن يوجه أموال السفريات وما إلى ذلك إلى الجنوب، حسب تعبيره.

وأشار البكوش إلى أن الصرف المريب على سفارات ليبيا في الخارج والفساد الذي تعيشه، يجب أن يوجه إلى أهل الجنوب، حتى يكون لديهم الحافز للتحرك ضد حفتر، على حد قوله.

