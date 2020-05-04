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امغيب: أردوغان إستطاع جعل تونس قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والأسلحة إلى طرابلس

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إستطاع ان يجعل من تونس الدولة الجارة والشقيقة قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى المليشيات في طرابلس .

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الرئيس التونسي قيس اسعيد بموافقته على استخدام تركيا للأراضي والقواعد التونسية قد لايعلم ان هذا الأمر سوف يؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين .

ونوّه إلى أن الشعب التونسي مطالب بتحديد موقفه من تصرفات الرئيس قيس اسعيد وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة تقديراً واحتراماً لاواصر الاخوة والقربة والمصاهرة .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يجب علي الجيش قصف وكرهم في تونس بعد أعلام الامم المتحده ومجلس الآمن بيما تقوم تونس من تآمر علي ليبيا وتقديم شكوي في الغنوشي عميل تركيا في تونس وتحريك الشارع التونسي عليه لاسقاطه من البرلمان التونسي

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