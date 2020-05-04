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تطبيق إجراءات صارمة بحق مخترقي حظر التجول

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شددت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال اجتماع لها على تطبيق جميع الإجراءات الصارمة على من يخترق قرار الحظر بعد الخروقات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية التي لا يشملها استثناء الحظر.

ووجهت اللجنة في اجتماعها العديد من الرسائل العاجلة للجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها الحرس البلدي لتطبيق الالتزام بالحظر المفروض مشيرة إلى أن المجموعات التي تتجول خلال ساعات الحظر من غير حاجة وضرورة وغير مكترثين بخطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره يجب أن تطبق عليهم القوانين الصارمة لسلامة المواطنين من الوباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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