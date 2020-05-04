الفريق الناظوري يتابع عمل لجنة متابعة وحصر المعدات الطبية الموردة لمكافحة وباء كورونا

ليبيا – اجتمع الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ورئيس الاركان العامة أمس الأحد مع اللجنة المكلفة بمتابعة وحصر المعدات والمستلزمات الطبية الموردة لمكافحة وباء كورونا لمتابعة لما تم اتخاذه من قرارات سابقة.

الاجتماع تطرق بحسب المركز الاعلامي التابع لرئيس الأركان العامة لمناقشة العديد من النقاط كان أهمها مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المكلفة والوقوف على العراقيل التي تعيق عمل اللجنة في انجاز مهامها.

وتم التأكيد من قبل الفريق الناظوري على انجاز اللجنة لعملها بكل مهنية ودقة وفي اسرع وقت ممكن .

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