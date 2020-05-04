«مكافحة الأمراض» يحدد شروط السماح بعودة الليبيين من الخارج

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، أن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وقال النجار، في تصريحات صحفية: “إنه لن يتم عودة أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما والتأكد من خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الـPCR”.

وأضاف “الإجراءات تمثلت ومن ضمن مهام المركز في إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل من حيث الخطوات الوقائية مع المواطنين العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا”.

وتابع “هناك تنسيق ما بين وزارة المواصلات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في عمليات نقل المواطنين”.

وحول الاجراءات المتخذة من قبل المركز عقب وصول العالقين من الخارج، قال: “إن المركز قد جهز بطاقات لمتابعة الوضع الصحي للمسافرين وسيتم تعبئتها داخل الطائرات ومن ثم تسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية والتي بدروها ستعمل على تسليمها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين”.

ومن المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء، أولى رحلات عودة المواطنين إلى ليبيا بواقع رحلتين إلا ثلاث رحلات يوميا.