محملا تركيا المسؤولية..خبير أمني يؤكد ظهور أسلحة نوعية في ليبيا

أكد الخبير الأمني المصري خالد عكاشة، الاثنين، أن هناك مخاوف من استخدام أسلحة ” نوعية ” جديدة فى المعارك المحتدمة بين الأطراف الليبية، معلناً عن ظهور منظومات من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام .

وحمل عكاشة، فى تصريحات صحفية، تركيا مسؤولية دخول هذه الأسلحة إلى طرابلس تحت غطاء مذكرة التفاهم الأمني، مؤكدا أن أنقرة هى الطرف الوحيد الذي يستطيع امتلاك هذه النوعية من الأسلحة، لافتاً إلى أنها تقوم بتسليم هذه الأسلحة إلى قوات

الوفاق والمرتزقة الذين تم جلبهم للقتال فى ليبيا .

يشار إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعربت عن قلقها من هذه الأسلحة، قائلة: ” لقد تحولت ليبيا إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة مما أجج القتال “، مؤكدة أن اللجوء إلى هذه الأسلحة في المعارك قد يلحق الضرر بالكتل السكانية الكبيرة الواقعة في نطاق الاشتباكات .

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