اجتمع الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ورئيس الأركان العامة مع اللجنة المكلفة بمتابعة وحصر المعدات والمستلزمات الطبية الموردة لمكافحة وباء كورونا.

وبين المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المكلفة والوقوف على العراقيل التي تعيق عمل اللجنة في إنجاز مهامها والتأكيد على إنجاز اللجنة لعملها بكل مهنية ودقة وفي اسرع وقت ممكن .