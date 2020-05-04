فرق الرصد تخضع نزلاء الحجر الصحي في البيضاء إلى كشف طبي

البيضاء-العنوان

قامت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بمدينة البيضاء، بالكشف عن كافة النزلاء العائدين من الخارج الخاضعين للحجر الصحي في فندق “مرحبا” والذين يبلغ عددهم 147، عبر الكشف العام.

و أوضح المركز أن عملية الكشف، شملت قياس درجة الحرارة، وإعطاء الحقن للنزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقياس ضغط الدم، والكشف على الجروح وإزالة الغرز الجراحية.

وأشار مركز الرصد والتقصي بالبيضاء، إلى أن حالة النزلاء الصحية ممتازة ولا توجد أية أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن إجراء التحاليل الطبية ستستكمل اليوم الاثنين.

يشار إلى أن مدينة البيضاء استقبلت عددا من المواطنين العالقين في مصر، وخصصت لهم ثلاث فنادق.