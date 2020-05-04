«السريري»: «مجلس الدولة» منفتح على الحوار بشرط إحترام «الاتفاق السياسي»

قال فتح الله السريري، عضو “مجلس الدولة الاستشاري” إنهم منفتحون على الحوار لكن بشرط أن يحترم الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد للشرعية في ليبيا، لانهاء المرحلة الانتقالية، على حد قوله.

أضاف “السريري” في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لما يعرف بحزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “نحن كمجلس للدولة، أحد المؤسسات المنبثقة عن الحوار السياسي، لازلنا مستمكين ببعض الثوابت قبل الذهاب إلى المسار السياسي في الحوار” على حد قوله.

وتابع “السريري”: “الدعوات من الداخل والخارج لاستئناف العملية السياسية، ومن اطار واجباتنا وصلاحياتنا في الاتفاق السياسي فنحن مستعدين للحوار، ونتمنى أن تكون المبادرة للحل وطنية وطنية، بعيداً عن حلول المجتمع الدولي في إطار الاتفاق السياسي باعتباره الإطار الوحيد الشرعي” على حد تعبيره.