اجتمع مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف برؤساء المراكز والوحدات بالمديرية والقوة المكلفة بغرفة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير الأمن شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الوباء للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية بأعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بشأن المتابعة والتشديد على ضرورة تنفيذ تعليمات حظر التجول.