الشرع: المعارك في ليبيا أحدثت خللا في سوق العمل

ناقش وكيل وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة خالد الشرع، الأحد، مع مركز المعلومات والتوثيق، آليات دعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة لقضية التشغيل وسوق العمل في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الأخيرة والتي ساهمت في فقدان المواطنيين لأعمالهم نتيجة المعارك.

وأكد الشرع في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، أن حجم التحديات التي تواجه ليبيا أصبحت كبيرة جداً، وأن القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني لا يمكنها أن تعمل بالشكل الصحيح في ظل هذا الاختلال الكبير في معطيات سوق العمل.

