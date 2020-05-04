بالصور.. تركيب توربيانات غازية في حقل السرير النفطي

أعلن حقل السرير النفطي، اليوم الاثتين، استمرار العمل بمشروع تركيب التوربينات الغازية الجديدة.

وأوضحت إدارة الحقل في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الأعمال جارية بشكل جيد». وفي 19 من أبريل الماضي، أتم العاملون بالتعاون مع أقسام النقل و السلامة و الصيانة المدنية، عمليات حفر تطويرية مطلوبة استمرت 40 يوما.

ويبلغ إنتاج حقل السرير حوالي 225 ألف برميل يوميا، ويمكن زيادته إلى 300 ألف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر المزيد من الآبار التطويرية. وقبل إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية في يناير الماضي، يضخ الحقل جزءا من إنتاجه حوالي 10 آلاف برميل يوميا إلى مصفاة السرير، وباقي الإنتاج إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومترا. ويقدر احتياطي الحقل بحوالي 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

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