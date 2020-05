العليا لمجابهة كورونا في مصراتة تعيد تشكيل فريق متابعة العالقين بالخارج

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا

ببلدية مصراتة، الاثنين، إعادة تشكيل فريق عمل متابعة العالقين من البلدية بالخارج

.

وبحسب القرار المنشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك “، يتولى الفريق حصر المواطنين من البلدية العالقين في

الخارج، وحصر الجرحى الذين يتلقون العلاج بالخارج، والإفادة بحالتهم الصحية.

كما سيعمل الفريق على إعداد خطة عمل لتنظيم إعادة العالقين

حسب الأسس والقواعد المتعارف عليها، والتنسيق في تجهيز أماكن الحجر بالتعاون مع فرع

صندوق التضامن الاجتماعي مصراتة.

