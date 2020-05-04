توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على غالبية مناطق شمال ليبيا اليوم الإثنين.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 21 و30 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 33 و39 درجة مئوية، بينما تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بامتداد منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

وعلى رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، ستكون السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية.

أما على الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة مئوية.

بينما على الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، ستكون السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة مئوية.

وعلى الكفرة – السرير – تازربو، ستكون السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

The post الأرصاد: طقس معتدل على غالبية مناطق شمال ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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