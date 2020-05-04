

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

04 May, 2020

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف أن الوقت غير مناسب حتى الآن في ليبيا للتقليل من الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونبهت هوف على موقع المنظمة على تويتر إلى أن الأرقام المنخفضة التي يجري الإبلاغ عنها يجب ألا تجرنا إلى شعور زائف بالأمان.

كما أكدت الممثلة بالمنظمة أن ليبيا لا تزال في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، و”إلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارا، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض”.

وأوصت المنظمة بأنه على ليبيا أن تزيد من قدرات الاختبار من خلال إنشاء مختبر إضافي في الجنوب، كما أوصت بتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة.

وقرر المجلس الرئاسي تخفيف الأسبوع الماضي تخفيف حظر التجوال من تام إلى جزئي، مع السماح باستخدام المركبات، والإبقاء على الإغلاق الكامل للمحالات التجارية الكبيرة، ومواصلة العمل بالمؤسسات الإدارية بنسبة 10 بالمائة.