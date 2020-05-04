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باستثناء ثلاثة… أمن المرج تصدر قراراً بفتح جميع المحلات التجارية والحرفية

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصدرت مديرية أمن المرج، الاثنين، قراراً بفتح جميع المحلات
التجارية والحرفية من الساعة السابعة صباحا إلي الساعة السادسة مساءً .

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان له عبر الصفحة
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أن القرار يقضى بفتح جميع المحلات
والمناشط الاقتصادية والحرفية، ماعدا الحلاقين، وصالات الأفراح، المطاعم والمقاهي،
مبيناً أنه لم تصدر تعليمات بشأن فتح هذه الأنشطة حتى الآن .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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