صهد: بيانات «عقيلة صالح» المتضاربة تدل على «تخبطه»

زعم القيادي الإخواني إبراهيم صهد، عضو المجلس الاستشاري، أن ما وصفها بـ«البيانات المتتالية المتضاربة» الصادرة عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تدل دلالة واضحة على التخبط الناتج عن حجم الضغوطات التي أخضع لها نفسه، وفقا لقوله.

وقال صهد في تصريح لموقع «عربي 21» الإخواني الممول من قطر: “صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب ويحاول أن يزاول سلطات القائد الأعلى التي لا يملكها أصلاً ولا يستطيع أن ينفك من دائرته القبلية وعقليته الجهوية”، على حد وصفه.

وأدعى أن صالح في نفس الوقت لا يستطيع إلا أن يخضع لإملاءات من دول بعينها وإن كانت تدعم «حرب حفتر»؛ إلا أنها باتت تواجه خلافا في مصالحها المتضاربة، قائلا: “الحرج الذي يواجه عقيلة صالح الآن هو «الهزيمة» التي باتت تلوح في طرابلس والمسؤولية عن الدماء التي سالت والرغبة في إيجاد مخرج”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لكن هذا الأمر يتعارض مع «عناد حفتر» ورغبته الجامحة لاستمرار الحرب والسعي للسيطرة على السلطة بالقوة متجاوزا مجلس النواب ورئيسه الذي أعطاه الرتب والمنصب”.