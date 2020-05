أعنلت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا ببنغازى، الإثنين، عن تجهيز نقاط مراقبة صحية بمواقع الحجر الصحي الخاص بالمواطنين العالقين.

وأكدت الغرفة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استعدادها لاستقبال ثالث طائرة قادمة من مصر.

