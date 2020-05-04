«النائب دغيم»: حصار المدنيين في «ترهونة» جريمة حرب

أعرب عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، عن رفضه واستنكاره، رفض “حكومة الوفاق” الهدنة الإنسانية التي قبلها الجيش الوطني الليبي، وبدلاً من ذلك مواصلتها عبر المليشيات والمرتزقة السوريين، حصار المدنيين في “ترهونة” في جريمة حرب يندى لها الجبين.

قال “دغيم” في تصريحات خاصة لصحيفة “الساعة 24” اليوم الإثنين، إنه برفض هذه المجموعة الحاكمة في طرابلس، للهدنة الإنسانية التي دعت إليها مراراً وتكراراً الأمم المتحدة وجهات دولية، فإنهم يتحملون مسئولية كل قطرة دم ليبية في رقابهم.

أضاف “دغيم” الذي سبق أن نفى قبل أيام شائعات التحاقه بالكتلة البرلمانية في طرابلس (أعضاء المجلس المنشقين، والموالين لفائز السراج)، لبطلان انعقاد مجلس النواب خارج مقره الدستوري في بنغازي، إلا في الحالات المنصوص عليها وفقا للإعلان الدستوري، في تصريحه: “علي أهلنا بمدن مصراتة والزاوية أن يفطنوا ان ليبيا هي الخاسرة وشبابهم من أجل شلة جهوية مصلحية تحالفت مع تيار متطرف”.

وسبق أن أشاد “دغيم” في بيان له، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، بالحراك والتفويض الشعبي للقيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة البلاد، مؤكدا دعمه لطرح الجيش خارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة طالما لا تمس مجلس النواب.

وقال دغيم في بيانه السابق، إن: “مجلس النواب ألغى صداقته مع الاتفاق السياسي (الصخيرات) منذ جلسة 4 يناير 2020، بمدينة بنغازي، مع إدراكنا أن ذلك لن يلغى حقيقة أنه قرار دولي ملزم للأسف”.

وأضاف: “بعد إعلان القيادة العامة قبولها الهدنة الإنسانية قإنه من الضرورة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب، والتي تقوم على فلسفة الآباء المؤسسين، وتجربة تأسيس ليبيا واستقلالها، والذي حدث في ظروف مشابهة، كونها تقوم على تأسيس سلطات توافقية عبر المجمعات الانتخابية لكل إقليم على حدة، وصياغة جديدة لدستور توافقي، بدل مسودة المغالبة والتدليس والتزوير الباطلة بأحكام قضائية، والصادرة عن هيئة دستور منتهية الولاية، إلا أن هذه المبادرة تنقصها استحقاقات المرحلة”.