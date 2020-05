العمال في ليبيا.. توقف مرتبات ومعاناة وأفق مسدود مع استمرار الصراع

مليون

و800 ألف موظف في ليبيا يدفعون بأسرهم فاتورة الحرب وكورونا وتأخر المرتبات

عبد

السلام التميمي:43 شركة عامة متعثرة لم تعط العمال حقوقهم المالية

وزير

المالية بومطاري:300 ألف موظف لم يصرفون رواتبهم منذ عام 2014

الرئاسي يقرر تخفيض المرتبات بنحو 20% وديوان المحاسبة: الأزمة ستستمر

ليس أسوأ من الظروف التي يعيشها العمال والموظفون في ليبيا، و ذلك لأنهم في الحقيقة، محرومون من كل شىء، وتكاد فئة العمال والموظفين في ليبيا، الفئة الأكثر تحملا لويلات الصراع في ليبيا، إن لم يكن بسبب تأخر تسليم المرتبات كل شهر، فبسبب ظروف العمل والحياة غير المستقرة وغير الآمنة، وقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بقرار تخفيض المرتبات، رغم أن ملايين الأسر الليبية، في حاجة ماسة لها اليوم أكثر من أي فترة مضت، هكذا تبدو الأوضاع في ليبيا على الأرض، بنظرة شاملة، فأوضاع العمال والموظفين بائسة والظروف شديدة التدهور.

في سياق متصل و للتعبير، عما يعانيه الموظفون والعمال في ليبيا من أوضاع مزرية في يوم عيدهم، أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس، عن قيام العديد من العاملين بالشركة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة منذ 4 أشهر، وطالب العمال بحقوقهم، وأبدوا تعجبهم من الإضرار بهم في كل مناسبة بعكس موظفي الشركات الأخرى، وأضافوا أن الصبر والتحمل على تقصير بعض الجهات لم يأت بجديد. وأكدوا أن المرتبات المتأخرة منذ بداية العام علاوة على راتب شهر نوفمبر 2019 الماضي، وبالرغم من أنهم يؤدون عملهم في ظروف صعبة.

يأتي هذا فيما ألقى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بعبء جديد على العمال والموظفين في ليبيا، بعدما أصدر قرارا بتخفيض مرتبات جميع الموظفين بنسبة 20%، من مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة، وبما فيها مرتبات الموظفين بالجهات، التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن 20%، ويتم العمل بالقرار من تاريخ 1/4/2020م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

من جانبه حذر، ديوان المحاسبة مما أسماه بالعواقب الوخيمة، لاستمرار إقفال الموانيء النفطية والذي بدأ منذ يناير الماضي .

وأكد ديوان

المحاسبة في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن إغلاق

الموانىء النفطية، تسبب في فاقد تراكمي بالإنتاج بنحو 100 مليون برميل، وبما يعادل

4 مليار دولار ومع استمرار الإغلاق، ستتضاءل الايرادات النفطية هذا العام الى نحو

6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 31 مليار دولار في العام الماضي، وبما يعني مزيد من

المعاناة الفترة القادمة.

وتفجرت خلال الفترة الأخيرة العديد من المعلومات، حول آلاف العمال الليبيين، الذين لا يتقاضون مرتبات منذ سنوات، ووفق شهادات من موظفين في المؤسسة الوطنية للنفط، والهيئة العامة للبيئة، وعدد من الشركات المتعثّرة، فإنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنوات. وتقدر أعدادهم بنحو 300 ألف موظف حكومي، لم يصرفون مرتباتهم منذ عام 2014.

وقال وزير المالية

بحكومة الوفاق، غير المعتمدة، فرج بومطاري،

إن عدد الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على رواتبهم كان 90 ألفاً في عام 2014،

أي قبل نحو 6 سنوات، وبدأ يتصاعد وصولاً إلى 300 ألف موظف، وهذا يعود في رأيه إلى

القرارات العشوائية التي اتخذت من قبل الحكومات المتعاقبة!

دون أن يعترف بومطاري بمسؤوليته أو رؤيته للحل، ووفقا للمصادر الرسمية، فإن عدد العاملين في القطاع الحكومي الليبي، يصل إلى نحو 1.8 مليون موظف حكومي، يشكّلون نحو 25% من سكان ليبيا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً، وتستحوذ الرواتب على 56% من من إجمالي الانفاق في الموازنة العامة.

على صعيد متصل كان لانتشار فيروس كورونا، أثره الشديد على تدهور

أحوال العمال والموظفين، وقال رئيس اتحاد عمال ليبيا، عبد السلام التميمي، إن بعض

أصحاب الأعمال قاموا بتسريح العمال مع أزمة انتشار كورونا،

بالاضافة الى وجود إجراءات مؤلمة، اتخذت من قبل شركات

حكومية وجهات عامة، بمنح عطلة إجبارية بدون راتب تخصم من الإجازات السنوية

بالمخالفة لقانون العمل لسنة 2010، إضافة إلى ما يعانيه عمال وموظفون من تأخير صرف

الرواتب منذ سنوات، ووجود 43 شركة عامة متعثرة لم تعط العمال حقوقهم المالية، ولم

تتم تسوية أوضاع العمال في الحصول على فرصة عمل أو حل تلك الشركات بشكل نهائي.

