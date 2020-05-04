«الصليب الأحمر» تقدم مواد التنظيف لسجن طمينة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، تقديم مواد التنظيف ليتم توزيعها على نزلاء سجن طمينة بمدينة مصراتة، في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأوضحت اللجنة في بيان أنها تتابع «العمل مع سلطات السجون والسلطات الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز»، منوهة إلى أن «السجون بيئة مهيئة لانتشار الأمراض المعدية، ولا سيما بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض».

وفي أبريل الماضي، دعت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» إلى «اتخاذ تدابير وقائية خاصة تكفل عدم وصول عدوى الفيروس إلى داخل السجون، حيث يستحيل تطبيق سياسة التباعد الجسدي».

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