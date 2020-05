حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها اليوم الإثنين وصباح الغد إلى 25 عقدة.

وبحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز ستكون الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، عدا المنطقة من درنة إلى طبرق، إذ ستكون متوسطة، بينما تظهر شبورة مائية قبالة مصراتة.

وعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية على مصراتة، والرياح بحرية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 5 و15 عقدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر، والرؤية جيدة، ودرجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية.

بينما على الساحل من سرت إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى بحرية، سرعتها بين 15 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، وستكون الرؤية جيدة وتكون متوسطة على الساحل من درنة إلى طبرق، ودرجة الحرارة 19 درجة مئوية

The post الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24