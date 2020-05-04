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بركان الغضب: استهداف 7 شاحنات للقيادة العامة في طريقها لترهونة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

 

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، أن «سلاح الجو التابع له استهدف 7 شاحنات نقل وقود في القريات».

وأوضحت في منشور عبر صفحنها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كانت في طريقها الى ترهونة لامداد قوات القيادة العامة. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وأعادت بركان الغضب القول إن ♫المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكري يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود».

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ديروا حل للطيران المسير وسيطروا على الجو
    It is amazing that the World is supporting terrorism by giving permission to Turkey to destroy Libya

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