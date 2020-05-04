ستيفاني وليامز تدعو إلى حماية الصحفيين

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بمناسبة اليوم العالمي للصحافة بالغ تحاياها ل جميع الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام والذين يواصلون أعمالهم في سبيل إيصال المعلومة للعامة سالكين وسط التهديدات والخطر القائم على الصحفيين منذ سنوات.

ودعت ستيفاني السلطات الليبية وجميع أطراف النزاع إلى ضرورة حماية الصحفيين بما يكفل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى الناس قائلة إن الإعلام المستقل الذي يمارس مهامه بيعدا عن الترهيب والتهديد هو أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس الديمقراطية .

وأعربت الممثلة الخاصة بالإنابة عن قلقها بشأن تزايد المعلومات الكاذبة والمضللة والتحريض على العنف وخطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه مما ساهم في خلق مناخ من انعدام الثقة وأدى إلى زيادة الهوة والانقسامات الموجودة من قبل في ليبيا وزادت من إضعاف النسيج الاجتماعي.

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