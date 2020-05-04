معيتيق: إيريني لا تراقب شرق ليبيا والسلاح لازال يتدفق

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اجتماعا مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، نوقش فيه عملية “إيريني” البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

و قال معيتيق للسفير الإيطالي خلال الاجتماع، إن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق، مضيفا في حديثه أن عملية مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا، تم إغفالها، وأن هناك تقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد إلى الجيش الوطني الذي وصفه بالمعتدي.

ومن جهته، أوضح السفير الإيطالي لدى ليبيا، أن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية لإعادة التوازن لعملية مراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير قانونية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.

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