بلدية سرت تنجز أذونات مزاولة أنشطة تجارية جديدة

قالت بلدية سرت إنها منحت 200 إذن مزاولة نشاط تجاري بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي وغرفة التجارة والصناعة ومكتب الرخص التجارية بالمدينة

وأوضحت البلدية في منشور عبر منصتها الرسمية أن كافة أصحاب المحال قدموا المستندات المطلوبة للحصول على إذن المزاولة وفقا لما تنص عليه الشىروط من قبل وزارة الداخلية، مؤكدة أنها ستشرع في تسيير لجان ميدانية لمتابعة ومراجعة عمل المحال للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الصحية للحد من عدوى فيروس كورونا

وأهابت البلدية بأصحاب الأنشطة الصحية من القطاع الخاص ضرورة التنسيق مع اللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا للتنسيق من أجل الحصول على تصاريح العمل

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