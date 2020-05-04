النجار يستعرض إجراءات المركز لاستقبال العائدين جوا

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أنه لن تتم عودة أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما، والتأكد من خلوه من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص بي سي آر.

وقال النجار في تصريحات له إن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة العالقين بالخارج، مضيفا أنه تم إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل مع العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة المواصلات والمركز بالخصوص.

هذا وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لأولى رحلات عودة المواطنين إلى ليبيا بواقع رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا