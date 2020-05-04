شحات تستقبل مواطنيها العالقين في مصر

أكد مدير أمن شحات ورئيس لجنة مكافحة وباء كورونا محمد فرج أنه تم استقبال المواطنين من سكان بلدية شحات والذين كانوا عالقين بجمهورية مصر العربية .

وأفاد مدير الأمن بمديرية أمن شحات بأنه تم إعادة أكثر من 120 مواطنا ومواطنة كانوا عالقين خارج ليبيا، وتم تخصيص حافلات نقل رفقة سيارات الإسعاف والفرق الطبية وفرق الرصد لنقلهم من منفذ مساعد الى بلدية شحات، وتم العمل على تجهيز الفنادق والمنتجعات السياحية لإتمام عملية الحجر الصحي لهم.

يشار إلى أن مدينة شحات كانت قد أقامت في وقت سابق تدريبا للعناصر الطبية والطبية المساعدة على الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وكيفية تعامل الفرق الطبية مع الحالات في حال وجودها، وذلك بالتعاون مع الدكتور “عبدالعزيز الحلافي” أحد أعضاء منظمة الصحة العالمية في ليبيا الذي قدم محاضرة توعية خلال هذه الدورة والتي استمرت لأسبوع كامل.

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