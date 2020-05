أعلنت بلدية مصراتة، الاثنين، عن بدء الشركة العامة لخدمات

النظافة في توزيع صناديق القمامة على بعض النقاط داخل فروع البلدية، كمرحلة تجريبية

أولى .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، فى بيان له عبر الصفحة

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن البلدية بصدد دعم الشركة

بعدد (100) صندوق إضافي خلال الأيام القادمة، لتعزيز قدرتها بوسط المدينة .

ويأتي هذا الدعم من البلدية في ظل غياب الدعم اللازم من وزارة

الحكم المحلي .. بحسب بيان البلدية .

The post تعويضاً لغياب دور وزارة الحكم المحلي .. مصراتة تدعم العامة لخدمات النظافة بـ( 100 ) صندوق قمامة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24