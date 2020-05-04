اخبار ليبيا الان

تعويضاً لغياب دور وزارة الحكم المحلي .. مصراتة تدعم العامة لخدمات النظافة بـ( 100 ) صندوق قمامة

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت بلدية مصراتة، الاثنين، عن بدء الشركة العامة لخدمات
النظافة في توزيع صناديق القمامة على بعض النقاط داخل فروع البلدية، كمرحلة تجريبية
أولى .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، فى بيان له عبر الصفحة
الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن البلدية بصدد دعم الشركة
بعدد (100) صندوق إضافي خلال الأيام القادمة، لتعزيز قدرتها بوسط المدينة .

ويأتي هذا الدعم من البلدية في ظل غياب الدعم اللازم من وزارة
الحكم المحلي .. بحسب بيان البلدية .

The post تعويضاً لغياب دور وزارة الحكم المحلي .. مصراتة تدعم العامة لخدمات النظافة بـ( 100 ) صندوق قمامة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك