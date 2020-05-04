اخبار ليبيا الان

توافق مصري إيطالي حول ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو حيث تبادل الطرفان آخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس وجهود مكافحته وشكر دي مايو جهود الجمهورية المصرية والدعم الذي قدمته لإيطاليا في هذا الصدد .

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إلى أن شكري بحث ونظيره الإيطالي الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الأحداث في ليبيا ، وسبل التوصل الى تسوية شاملة للأزمة لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك