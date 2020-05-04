توافق مصري إيطالي حول ليبيا

تلقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لويجي دي مايو حيث تبادل الطرفان آخر التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس وجهود مكافحته وشكر دي مايو جهود الجمهورية المصرية والدعم الذي قدمته لإيطاليا في هذا الصدد .

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إلى أن شكري بحث ونظيره الإيطالي الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الأحداث في ليبيا ، وسبل التوصل الى تسوية شاملة للأزمة لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

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