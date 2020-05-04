وصول 29 ألف طن متري من البنزين لبنغازي

قال مصدر مطلع في ميناء بنغازي لـ218 إن ناقلة المحروقات SUNNY STAR دخلت صباح اليوم للرصيف النفطي قادمة من لاتفيا تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ 29 ألف طن متري.

وأضاف المصدر أن الشحنة مستوردة لصالح شركة البريقة لتسويق النفظ في إطار تعزيز السوق المحلية بالمحروقات لضمان توفر الخدمات للمواطنين.

وكانت إدارتا شركة البريقة في المنطقتين الوسطى والشرقية قد أعلنتا، الأحد عن توحيد إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تحت مجلس إدارة مُوحد أعاد تشكيله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 30 من أبريل الماضي سعيا منها لضمان استقرار الإدارة ما سينعكس على تقديم الخدمات بشكل أفضل

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