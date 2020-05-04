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وصول 29 ألف طن متري من البنزين لبنغازي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع في ميناء بنغازي لـ218 إن ناقلة المحروقات SUNNY STAR دخلت صباح اليوم للرصيف النفطي قادمة من لاتفيا تمهيدا لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بـ 29 ألف طن متري.

وأضاف المصدر أن الشحنة مستوردة لصالح شركة البريقة لتسويق النفظ في إطار تعزيز السوق المحلية بالمحروقات لضمان توفر الخدمات للمواطنين.
وكانت إدارتا شركة البريقة في المنطقتين الوسطى والشرقية قد أعلنتا، الأحد عن توحيد إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تحت مجلس إدارة مُوحد أعاد تشكيله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 30 من أبريل الماضي سعيا منها لضمان استقرار الإدارة ما سينعكس على تقديم الخدمات بشكل أفضل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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