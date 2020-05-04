الصحة العالمية تنفي خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وقال عصمان، في تصريح له إن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص صحة المجتمع هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما دعا المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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