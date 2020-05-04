قنونو: سلاح الجو قصف سبع شاحنات وقود في القريات كانت متجهة إلى ترهونة

أخبار ليبيا24

واصل الطيران التركي المسير قصف إمدادات الوقود المتجهة إلى ترهونة إذ قال المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو استهدف سبع شاحنات نقل وقود في منطقة القريات القريبة من الزنتان كانت في طريقها إلى ترهونة.

يأتي ذلك في ظل عدم اكتراث حكومة الوفاق بأي جهود أو دعوات لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت حكومة الوفاق الخميس إن قواتها ستواصل القتال بعدما أعلن الجيش الوطني وقف إطلاق النار من جانب واحد. وأضافت، في بيان، أنها لا تثق في قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال بيان الحكومة، “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا وضرب بؤر التهديد أينما وجدت”.

وقبل حلول شهر رمضان، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن أهالي ترهونة يتعرضون لعقاب جماعي بسبب العدوان الذي نفذته قوات حكومة الوفاق، ما أدى إلى استمرار انقطاع الكهرباء وإمدادات الغاز المتعمد من محطتي كهرباء الخمس ومصراتة.

وأعربت البعثة، في بيان، عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة، وذلك بسبب التصعيد المتعمد من قبل مليشيات الوفاق ضد المدينة. وأكدت البعثة، أن هجمات مليشيات الوفاق تفاقم الوضع الإنساني المتردي في ترهونة.

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