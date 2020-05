” الصليب الأحمر” يتصدق بمواد تنظيف وتعقيم على نزلاء سجن طمينة في مصراته

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ليبيا، الاثنين،

عن تصدقها بمواد التنظيف والتعقيم على نزلاء سجن طمينة بمصراتة، لمواجهة فيروس

كورونا .

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أنها تتابع مع سلطات السجون والسلطات الأخرى

ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز، مبينة أن السجون

بيئة مهيأة لانتشار الأمراض المعدية بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض .

