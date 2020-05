أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، سلبية نتائج 136 حالة اشتباه بفيروس كورونا، وخلوهم جميعا من الفيروس.

The post “مكافحة الأمراض” يعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24