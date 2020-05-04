مكافحة الامراض يكشف نتائج 136 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع عدد حالات الشفاء

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 136 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, وارتفاع جديد لعدد حالات الشفاء.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020م عدد (136) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد

ووضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه أن من بين العينات السالبة، حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

وتبلغ عدد حالات الاصابة في ليبيا 63 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 23 حالة، وتوفيت 3 حالات.

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