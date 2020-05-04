كشافة البيضاء يقدمون الرعاية للعائدين من الخارج

عقد أعضاء مفوضية كشاف الجبل الأخضر بمدينة البيضاء اجتماعا أمس الأحد لبحث آليات التعاون مع شبيبة الهلال الأحمر لخدمة وتلبية طلبات المحجورين العائدين من مصر إلى المدينة في فنادق الحجر المخصصة.

ويختص الفريق المكون من عدد من المتطوعين من منتسبي الحركة العامة للكشافة والمرشدات بمساعدة الجهات الرسمية بالمدينة وتوفير احتياجات الأخوة العائدين من مواد غذائية وملابس وأدوية دون الاحتكاك المباشر معهم أو مع المخالطين، على أن يتم جمعها عن طريق الاتصالات بموظفي الفندق وشبيبة الهلال المحجورين بالفنادق، وذلك بوضع هذه الاحتياجات أمام الفنادق مسجل بها رقم الغرفة.

يشار إلى أن فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بمدينة البيضاء، كانت قد قامت بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بفندق “مرحبا” الذين يبلغ عددهم 147، عبر الكشف العام.

وأوضح المركز أن عملية الكشف، شملت قياس درجة الحرارة، وإعطاء الحقن للنزلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وقياس ضغط الدم، والكشف على الجروح وإزالة الغرز الجراحية، وأشار مركز الرصد والتقصي بالبيضاء، إلى أن حالة النزلاء الصحية ممتازة ولا توجد أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن إجراء التحاليل الطبية ستستكمل اليوم الاثنين.

يشار إلى أن مدينة البيضاء استقبلت عددا من المواطنين العالقين في مصر، وخصصت لهم ثلاثة فنادق، وتنتظر المدينة تسيير رحلات أخرى لاستكمال عودة اللبيبين العالقين من أبناء البلدية على التراب المصري

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