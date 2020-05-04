أمن الجفارة يشدد على الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا

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شدد مدير مديرية أمن الجفارة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد عبدالناصر إلطيف، على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن الجفارة مع رؤساء المراكز والوحدات بالمديرية والقوة المكلفة بغرفة مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن الاجتماع يأتي بناء على الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية بأعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك بشأن المتابعة والتشديد على ضرورة تنفيذ تعليمات حظر التجول.

أتى هذا الاجتماع فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوقت غير مناسب حتى الآن في ليبيا للتقليل من الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونبهت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف إلى أن الأرقام المنخفضة التي يجري الإبلاغ عنها يجب ألا تجرنا إلى شعور زائف بالأمان، كما أكدت أن ليبيا لا تزال في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

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