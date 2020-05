قامت دوريات غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، الإثنين، بحملات على المحلات التجارية في المدينة، لضبط مواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب طرد الباعة المتجولين في الطرق العامة.

وأكدت مصادر صحفية، أن الحملات أسفرت ، عن ضبط مخالفات تمثلت في بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب مواد مجهولة المصدر والصنع.

