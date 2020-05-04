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توحيد مجلس إدارة “البريقة لتسويق النفط” في المنطقتين الوسطى والشرقية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة شركة البريقة في المنطقتين الوسطى والشرقية، الأحد، توحيد إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تحت مجلس إدارة مُوحد أعاد تشكيله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 30 من أبريل الماضي.

وجاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بـ فيسبوك، “إن توحيد الشركة تم فعليا بعد استلام العضوين مهامهما رسميا في إدارة البريقة ببنغازي وهما، فرج الجعيدي وعبد الرحمن العبيدي”.

ونص قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة على تكليف إبراهيم أبوبريدعة رئيسا للإدارة ليكون خلفاً لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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