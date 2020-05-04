توحيد مجلس إدارة “البريقة لتسويق النفط” في المنطقتين الوسطى والشرقية

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة شركة البريقة في المنطقتين الوسطى والشرقية، الأحد، توحيد إدارة شركة البريقة لتسويق النفط تحت مجلس إدارة مُوحد أعاد تشكيله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 30 من أبريل الماضي.

وجاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بـ فيسبوك، “إن توحيد الشركة تم فعليا بعد استلام العضوين مهامهما رسميا في إدارة البريقة ببنغازي وهما، فرج الجعيدي وعبد الرحمن العبيدي”.

ونص قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة على تكليف إبراهيم أبوبريدعة رئيسا للإدارة ليكون خلفاً لعماد بنكورة الذي استلم مهامه في أغسطس من عام 2018.