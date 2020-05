مكافحة الأمراض: خلو 136 عينة من فيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 23 حالة

استلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين الموافق 4 مايو 2020م عدد 136 عينة للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

وأوضح المركز أن من بين العينات السالبة، حالة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للمتعافيين 23 حالة.

