الفريق الطبي للتوعية يتفقد مركز طب وجراحة الأسنان ببنغازي

أجرى الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا التابع للجنة الاستشارية الطبية بمدينة بنغازي، أمس زيارة إلى المركز التخصصي لطب وجراحة الأسنان لتقديم الدعم في مجال التوعية وطرق الوقاية من عدوى الفيروس .

ووفق اللجنة فقد اطلع الفريق الطبي على إجراءات الوقاية داخل المركز وطرق تغليف كراسي طب الأسنان، وطرق التعامل مع النفايات الطبية.

وقالت اللجنة إن إدارة المركز قامت بتوفير أجهزة حديثة في قسم التعقيم، ومواد التطهير المطابقة للمواصفات الطبية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات ميدانية توعوية استهدفت عددا من المؤسسات العامة والخاصة داخل مدينة بنغازي وضواحيها .

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