استمرار عمليات المسح العشوائي للكشف عن كورونا في بنغازي

أخبار ليبيا24

تواصل اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية عمليات المسح العشوائي في الأحياء السكنية ببنغازي للكشف عن فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بأعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول إلا المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية من المواطنين.

وبدأت اعتبار من يوم الأحد عملية المسح العشوائي في إطار الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية لوباء كورونا. وسُجلت في بنغازي منذ يوم 8 أبريل الماضي 4 حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، الدكتور عبدالغفار المنفي، في تصريح صحفي، ” نعمل على هذه الخطة منذ أسبوع تقريبا بحيث تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل وهي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية”.

وأضاف، “اعتمدنا في هذه الدراسة على التعداد السكاني لسنة 2016 وهو آخر تعداد سكاني رسمي وأجرينا من خلاله إسقاطات وتحمل البيانات كل حي وكل منزل وعدد الأسرة وعدد الأفراد في كل منزل وهو ما ساعدنا كثيرا في هذا المسح العشوائي ورسم الخريطة النهائية للعينات”. وأشار المنفي إلى أن المسح سيكون عاما ويستهدف كل الأعمار من الجنسين.

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