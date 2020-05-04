“بلدي طبرق” يوجه حملات ضد المقاهي المخالفة لقرار الحظر

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بو الخطابية أصحاب المقاهي بكل أنواعها بعدم الفتح أو استقبال الزبائن بأي شكل من الأشكال، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وذكر المكب الإعلامي للمجلس التسييري بطبرق أن الأجهزة المختصة لاحظت أن العديد من المقاهي قد فتحت أبوابها وهو ما يعتبر مخالفا لقوانين الحظر المفروض، إذ أن الأرجيلة والاختلاط يساعدان على نشر الوباء والأمراض.

وطالب المجلس المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مشددا على أن رجال الأمن سيقومون بدورهم بحملة مكثفة والمرور على المقاهي في كل الأحياء.

جدير بالذكر أن الحكومة الليبية اتخذت عددا من الإجراءات على مختلف الأصعدة لمنع انتشار وباء كورونا، من بينها تعطيل عمل بعض المؤسسات، وتطبيق حظر تجوال جزئي مع منع بعض الأنشطة التي قد تتسبب في نشر كورونا.