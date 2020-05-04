“الحرس البلدي ببنغازي” يشن حملات على المواد منتهية الصلاحية بالمحلات التجارية

شنت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي ببنغازي حملات دورية على المحلات التجارية في المدينة، لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب طرد الباعة المتجولين في الطرق العامة.

وأسفرت الحملة التي بدأت أمس الأحد عن ضبط مخالفات، تمثلت في بيع مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب مواد مجهولة المصدر والصنع.

ودعت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي المواطنين عند شراء حاجياتهم اليومية من المواد الغذائية ومواد التنظيف أو الأدوية الطبية، التحقق من صلاحية المنتج.

كما حثت الغرفة المواطنين على عدم شراء المواد مجهولة المصدر والصنع، من أجل سلامتهم، وإبلاغ الغرفة حول أي محل يقوم ببيع مواد منتهية الصلاحية.