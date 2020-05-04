الصليب الأحمر يقدم مساعدات لنزلاء سجن طمينة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم الاثنين، تقديم شحنة مساعدات تضم مواد تنظيف ليتم توزيعها على نزلاء سجن طمينة، في إطار دعمها لإجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقالت اللجنة، “يجب ألا ننسى المحتجزين في جهودنا لوقف انتشار كوفيد-19. غالباً ما تكون السجون بيئة مهيئة لانتشار الأمراض المعدية، ولا سيما بسبب قرب المحتجزين من بعضهم البعض. تتابع اللجنة الدولية العمل مع سلطات السجون والسلطات الأخرى ذات الصلة على جميع المستويات لمنع انتشار المرض في مرافق الاحتجاز. كما نقوم بتوصيل مواد النظافة والتعقيم والألبسة الواقية إلى السجون”.