تجهيز مركز العزل الصحي في سبها

افتتح بمدينة سبها قسم العناية الفائقة بمركز العزل الصحي وذلك في إطار أجل مجابهة وباء كورونا والعمل بالإجراءات المتبعة.

وتصل السعة السريرية للقسم إلى 60 سريرا مزودة بأجهزة شفط وأجهزة تنفس صناعي منها 10 أسرة عناية فائقة.

والتحق بالمركز 50 متطوعا للعمل بالمركز بقسمي الإيواء والعناية الفائقة إضافة الى إشراف مباشر من خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية ليكون وفقا للمواصفات العالمية المعمول بها.

ومن جهتها أكدت مندوبة منظمة الصحة العالمية سبها “راضية الجداوي” أنه قد تم الانتهاء بالكامل من تجهيز مركز العزل الطبي في مدينة سبها الذي اختير له القسم الداخلي للبنات والتابع لجامعة سبها بالمدينة.

وأشارت الجداوي في تصريح لـ 218 أن المركز قد تم تجهيزه حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، حيث تم أخذ كل الاعتبارات التي من شأنها حماية الأطقم الطبية وعزل المرضى، إضافة إلى العمل على تجهيز سكن للأطباء داخل المركز ليتم عزلهم مع المرضى والمصابين إذا كانت هناك حالات.

يذكر أن مدينة سبها وكافة مدن وبلدات الجنوب الغربي الليبي تعاني أكثر من أي منطقة في البلاد من تدني البنية التحتية والجاهزية الضعيفة في ظل تهميش من السلطات المتشظية في البلاد حسب قول سكان المناطق الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية