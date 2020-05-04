إرشادات عامة للمواطنين العائدين من السفر لمواجهة “كورونا”

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين العائدين من السفر لمساعدتهم على التصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفي-19) المتفشي عالميا.

ووجه “المركز الوطني”، الذي يترأسه الدكتور بدرالدين النجار، خلال منشور له على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الاثنين، المواطنين بضرورة ملء النموذج الصحي المخصص لمساعدة المركز على تتبع الحالة الصحية.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة من حجر منزلي واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي بمنع الزيارات العائلية والأصدقاء، حيث يمكن تلقي تهاني العودة من السفر عن بعد باستخدام الهواتف أو الإنترنت.

كما أكد على ضرورة المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمطهرات الكحولية وارتداء الكمامات عند التجول في فترات ما قبل حظر التجول المفروض من السلطات الليبية.

وأوضح المركز أنه في حال الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة الحرارة الجسم أو السعال طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة التواصل معه على الرقم 195 .